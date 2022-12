Buoni spesa day welfare spendibili nelle farmacie del gruppo Civitavecchia Servizi Pubblici • Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici Srl ha stipulato una convenzione che permette ai titolari dei “buoni spesa day walfare”, distribuiti dal Comune di Civitavecchia, di spendere i “buoni” anche presso le farmacie comunali del gruppo C.S.P. Srl.

L’utente può presentare il buono del valore di euro 25,00 cadauno per prodotti di parafarmacia, cosmetici e prodotti da banco in generale. I buoni sono cumulabili, quindi un utente che ne abbia più di uno, può spenderne la somma complessiva.

I buoni però devono essere spesi per intero o per una somma superiore. In altri termini, l’utente che spenda una cifra inferiore al valore del buono non ha diritto al “resto”, mentre chi spendesse una somma superiore al valore del buono, dovrà integrarne la differenza.

Le farmacie comunali che ricevono i buoni del Comune sono:

FARMACIA COMUNALE AURELIA

Via Niccolò Paganini, 7 (Zona Borgata Aurelia) Civitavecchia

Tel. 0766 560176 – Dal Lunedì al Sabato – Orari: 8:30/13:00

FARMACIA COMUNALE BOCCELLE

Via E. Maroncelli, snc c/o Centro IperCOOP – Civitavecchia

Dal Lunedì al Sabato – Orari: 08:30-20:00

Domenica – Orario: 08:30-13:00 – Tel. 0766 070036

FARMACIA COMUNALE CALAMATTA

Piazza Calamatta, 19 – Civitavecchia, Roma

Telefono: 0766 32739 – Dal Lunedì al Sabato Orari: 8:30-13:00/16:00-19:30

FARMACIA COMUNALE CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 – Civitavecchia -Telefono: 0766 542642

Dal Lunedì al Sabato – Orari: 08:30-13:00/16:00-19:30

FARMACIA COMUNALE MATTEOTTI

Viale Giacomo Matteotti, 146 – Civitavecchia Telefono: 0766 20760

Dal Lunedì al Sabato – Orari: 8:30-13:00/16:00/19:30