Buoni spesa a Roma, "confusione e ritardi" - Terzo Binario News

“Confusione, ritardi e problematiche nella gestione dei buoni spesa. A distanza di vari giorni dall’avvio delle procedure, a Roma ancora non decolla del tutto il sistema, con ovvie conseguenze per tutte le situazioni di fragilità sociale cui questo rimedio è destinato”. Così Marco Palumbo, consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Trasparenza.

“Nell’ottica di approfondire cosa sta realmente succedendo e perché questo sistema ancora fatica ad entrare a pieno regime – ha evidenziato – ho convocato per giovedì una seduta di Commissione Trasparenza. L’obiettivo è chiarire cosa non va e cercare di trovare delle soluzioni”.

“Parallelamente – ha insistito – come Pd Campidoglio, abbiamo presentato una mozione per chiedere l’impegno della Giunta a presentare un Piano specifico sulla distribuzione dei buoni spesa e sul loro monitoraggio, anche per verificare come vengono effettivamente spesi gli stanziamenti della Regione”.

Ma cosa è un buono spesa? È un aiuto per singoli e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica, causata dalla situazione di diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. Il sostegno viene erogato tramite ticket per l’acquisto dei generi alimentari o di prima necessità.

“Il sistema che abbiamo scelto è rapido e funziona. In un momento così delicato era necessario garantire la massima velocità possibile sia nella richiesta che nella consegna dei buoni. Lo abbiamo fatto grazie a un sistema di presentazione delle domande semplice e immediato e coinvolgendo anche edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato. Ringrazio ogni singola persona che ha contribuito e continuerà a lavorare con noi per contribuire ad aiutare i concittadini più in difficoltà. Siamo una Comunità”, ha affermato la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Aver avviato la procedura in tempi così rapidi è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Purtroppo in questi giorni sono girate alcune fake news, che hanno avuto il solo effetto di generare timori ingiustificati tra i cittadini. Il sistema che abbiamo scelto funziona e la velocità con cui stiamo agendo lo dimostra. Continuiamo a lavorare ogni singolo giorno per offrire sempre più servizi e sostegno ai singoli e alle famiglie che, in questo momento delicato per tutti, stanno affrontando difficoltà maggiori”, ha dichiarato l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.