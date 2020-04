#Covid19 Roma, l'omaggio della Polizia Locale al personale dell'Istituto Lazzaro Spallanzani Sirene spiegate e agenti sull'attenti per salutare il Direttore ed il personale dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (INMI) di Roma. È l'omaggio della Polizia Locale di Roma Capitale ai medici e a tutto il personale sanitario dell'istituto, dove ogni giorno si combatte senza sosta per curare i pazienti contagiati dal Coronavirus ed arginare l'epidemia. #insiemecontroilvirus