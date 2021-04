Buona Destra Santa Marinella plaude alle strisce blu - Terzo Binario News

“Molto rumore per nulla è la frase che raccoglie il pensiero! In tutta Italia nella maggior parte dei comuni ci sono le strisce blu. Hanno una doppia funzione.

La prima è quella di regolamentare e annullare il parcheggio selvaggio, che forse qualcuno soprattutto nella stagione estiva dimentica.

La seconda è quella di offrire alle casse del Comune un introito da poter reinvestire.

In particolare un Comune come il nostro che necessita di interventi importanti dal punto di vista del decoro urbano, le avrebbe dovuto avere già da tempo. Non comprendiamo come ci si lamenti sempre.

Presto detto, i residenti pagheranno un abbonamento annuale, ovviamente a loro dedicato in termini di agevolazione, e tutti gli altri che vengono nel nostro Comune, pagheranno il dovuto.

Si eviteranno così le soste selvagge , i disagi e la maleducazione veri grandi problemi estivi e forse si darà anche la possibilità di un lavoro a chi dovrà controllare.

Ci sarà anche come previsto dalla legge un numero di parcheggi gratuiti in fascia bianca e tutti saremo più allineati ed efficienti. Le regole sono importanti nel vivere civile e le strisce blu ne sono un esempio calzante”.

Francesca Fa’ – Buona Destra