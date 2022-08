Buche a Ladispoli, il Pd: "Disastro al Caere Vetus" • Terzo Binario News

“In seguito al nostro comunicato del 19 agosto nel quale chiedevamo interventi in merito agli scavi non ripristinati, molti sono stati i commenti sullo stato delle strade di Ladispoli.

Una concittadina in particolare ci ha invitato a fare con lei una passeggiata per mostrarci lo stato delle strade in zona Caere Vetus.

Abbiamo passeggiato con lei attraversando molte vie, tra le quali Via Arenile di Torre Flavia, Via dei Campi Torre Flavia, Via Fregene, Piazza L. Odescalchi, Via Lavinio, Via Tirrenia, Via Milano.

Abbiamo potuto constatare, come mostrano le foto, uno stato di estremo degrado sia del manto stradale che dei marciapiedi.

Alcune zone sono particolarmente pericolose per l’attraversamento, date le buche e i dissesti, in altre è ormai praticamente assente la segnaletica orizzontale a causa di mancati interventi di manutenzione.

Ci ha raccontato di anziani che cadono, di impossibilità di uscire per chi è costretto in carrozzina, assolutamente impossibile da condurre per quelle strade, di sporcizia stratificata, di muri pericolanti per i passanti.

Durante la campagna elettorale le strade del centro hanno goduto di interventi parziali, ed il resto di Ladispoli? Ladispoli è una, come continuiamo a ripetere non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B, ma unicamente un territorio che deve essere considerato in ogni sua parte.

Sollecitiamo l’amministrazione ad intervenire immediatamente per garantire la sicurezza dei cittadini”.

PARTITO DEMOCRATICO Circolo di Ladispoli