Bruciano gli ex spogliatoi del Pala Grammatico a Civitavecchia • Terzo Binario News

Incendio a Civitavecchia. Questa notte alle ore 01.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lorenzo Betti per incendio. A bruciare era il locale spogliatoio del complesso sportivo Pala Grammatico.

Arrivati sul posto l’equipaggio della 17A si è trovata davanti il locale avvolto dalle fiamme e pieno di materiali di risulta. Immediatamente hanno iniziato le operazioni di spegnimento con un rapido attacco offensivo dall’interno, mentre il resto della squadra applicava tecniche di ricerca di eventuali persone rimaste nella struttura.

Non ci sono stati feriti.