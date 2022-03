Braccianese Claudia: sacchetti di rifiuti lanciati sulla strada - Terzo Binario News

Manolo Peris: “La competenza è provinciale, ma i sindaci Di Allumiere e Tolfa devono intervenire”

“Guardo con sconcerto la fila di sacchetti di immondizia sulla strada che collegano Tolfa ed Allumiere, dal ristorante “Tramontana” in poi. Sul ciglio si allineano sacchetti della spazzatura abbandonati”.

Così Manolo Peris, Presidente dell’ass. Gayfriendly, che ha proseguito: “in più di un’occasione testimoni oculari hanno potuto godere dello spettacolo del ‘lancio del sacchetto’. Le automobili nemmeno si fermano: si abbassa il finestrino e da lì si lanciano buste ricolme di ogni ben di dio. Inutile dire che questi nuovi sportivi tirano tutto quel che gli capita, dall’organico al rifiuto elettronico, al vetro, al rifiuto speciale.”

“La strada è di competenza della Provincia. Comprendo che per i comuni sia difficile inviare squadre a ripulire l’immondizia lanciata. Ma siamo, comunque, di fronte ad uno spettacolo indecoroso che va a ledere l’immagine di due comunità, quella tolfetana e quella allumierasca, da sempre sensibili e molto attive sulle tematiche ambientali” aggiunge Peris.

“Proprio per questo è necessario agire – esorta infine -. Invito i due sindaci, Antonio Pasquini e Stefania Bentivoglio, a farsi promotori di un’azione decisa per far sottoporre a video sorveglianza i punti più “gettonati” della strada e a porre in essere azioni di repressione e contrasto del fenomeno.”