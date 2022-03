Promozione, oggi il Tolfa ospita l'Asa allo Scoponi - Terzo Binario News

Ancora una volta la carenza di arbitri costringe la Lega Dilettanti a far giocare la Promozione di mercoledì. Oggi alle 15 scende in campo il Tolfa allo Scoponi, dove arriva la Athletic Soccer Academy ma i collinari non possono derogare dalla vittoria.

Si gioca la quarta di ritorno del girone A con la capolista Antica Aurelio che si reca a Ronciglione con la penultima della classe mentre la neopromossa Asa è una formazione composta da giovani senza l’assillo del risultato che naviga a metà classifica. I biancorossi, che con 43 punti inseguono a una lunghezza l’Antica Aurelio non possono permettersi di mollare.

Si parte da qui per presentare la gara del Tolfa, che viene dal bel successo di Coppa Italia alla Pacifica per 3-0 ai danni del Fregene Maccarese, nel quale ha dato una dimostrazione di forza importante sia sotto il profilo del gioco che della tenuta mentale perché di fronte c‘era la quarta forza del campionato.

A proposito: si attende di sapere chi sarà l’avversario degli ottavi di finale, anch’essi in gara unica. Invece per oggi regna la tranquillità, come spiega il tecnico Daniele Fracassa: «Stiamo bene e penso che sia l’occasione giunta per tentare qualche esperimento. La rosa è al completo esclusi gli infortunati Marco Roccisano e Dario Pomponi. Il primo per oggi non recupera ma per domenica a Soriano speriamo possa esserci. Il secondo invece lo rivedremo in aprile. L’Asa è squadra giovane che ama giocare quindi in virtù di impegni ravvicinati posso pensare a un undici più sperimentale». In porta torna Nunziata con Montironi e capitan Mecucci centrali, Remondini a sinistra e probabilmente Del Prete a sinistra, con Urbani risparmiato per la sfida alla Sorianese. A centrocampo con Savarino ci saranno il rientrante Gaudenzi e Tiozzo, davanti Simone e Matteo Trincia mentre a sinistra torna Belloni. Quindi vanno in panchina Galluzzo, Peluso e Stefanini, ovvero un trio di centrocampo potenzialmente titolare. «Questa è la fortuna-sfortuna di avere una rosa ampia e di qualità» conclude Fracassa.

Il Santa Marinella invece non scenderà in campo. Avrebbe dovuto giocare al Fronti contro il Carbognano ma dall’undici cimino è arrivata una richiesta di rinvio. La causa è l’apprensione per le condizioni di Manuel Flore, centrocampista rimasto vittima di un incidente stradale gravissimo a Roma e ricoverato al San Camillo dove tuttora è in regime di coma farmacologico.