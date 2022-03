Otto Marzo, al Claudio di Tolfa pomeriggio dedicato alle donne e alla solidarietà - Terzo Binario News

Giornata delle Donne, ma non solo. E’ stato un pomeriggio intenso quello organizzato dall’amministrazione comunale di Tolfa, martedì al teatro Claudio, col titolo “Donna è poesia”.

Sul palco, addobbato con fiori e soprattutto mimosa, come i mazzetti offerti alle ospiti, l’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani ha introdotto subito la donna più importante di Tolfa, la sindaca Stefania Bentivoglio. La prima cittadina naturalmente ha speso parole per la situazione delle donne ucraine, e poi ha ricordato il suo fortunato percorso di vita, studi e passione per la musica – in particolare quella del sax – che l’ha portata prima alla guida della banda “Verdi”, poi a quella dell’amministrazione. A seguire ha raccontato la sua esperienza di insegnante e, soprattutto, di sindacalista, Adele Natali. La quale, come presidente del circolo poetico Battilocchio, ha letto prima una poesia di Vincenzo Pierini e poi una sua. Come ha fatto anche l’assessora Tomasa Pala, recitando dei versi scritti anni fa, quando c’era battaglia nella Striscia di Gaza ma che purtroppo restano attuali. Alla giornalista Cristiana Vallarino il compito di raccontare a grandi linee la storia dell’informazione al femminile, ricordando le pioniere del giornalismo soprattutto italiano. Daniela Cedrani, appena rieletta alla guida del Centro anziani, ha parlato della sua voglia di rendersi utile per il bene del paese e dell’Italia in genere. Ha poi spiegato che i soci del Centro hanno dato disponibilità per ospitare dei profughi ucraini. Giuseppina Esposito ha illustrato le finalità della Fidapa, di cui presiede la locale sezione: un’associazione mondiale che raggruppa donne impegnate in arti e professioni, chiudendo il suo intervento con una preghiera.

Il momento di spettacolo è stato affidato alla voce e all’interpretazione di Daniela Barra che ha letto brani di un D’Annunzio giovanile, cantato la romanesca “Nina se voi dormite” poi recitato toccanti poesie di Alda Merini, Emily Dickinson e Maya Angelou.

Introdotto dalla vice sindaca Laura Pennesi, con una lunga esperienza proprio nell’associazione a sostegno dei malati oncologici, è salito sul palco l’attuale presidente Adamo Monti della Tolfa, Massimiliano Scoponi, raggiunto dalle molte iscritte in sala e dagli autisti che da settimane smistano abiti e fanno la spola con Roma per portare gli ingenti quantitativi di materiali di prima necessità da inviare in Ucraina. Per l’Adamo un enorme e prezioso impegno come quello degli altri volontari chiamati dagli assessori Tagliani e Pennesi a ricevere i doverosi ringraziamenti e un simbolico gagliardetto del Comune: Antonio Filabozzi, responsabile della Protezione Civile, vera colonna portante della comunità tolfetana, e Stefano Del Mistero, in rappresentanza della Croce Rossa di Tolfa e Allumiere.

A conclusione del pomeriggio, l’invito ai tolfetani a rendersi disponibili per accogliere i profughi ucraini, non appena – ha spiegato Tagliani – saranno perfezionati gli accordi con la Prefettura. Proprio l’Adamo ha già reperito due alloggi per ospitarne alcuni. Che saranno soprattutto mamme con bambini.