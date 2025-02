Borse di studio a Ladispoli, pubblicato l'avviso • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2024/2025” in favore degli studenti residenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statale o paritaria, o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP.

Per accedere alla borsa di studio sono necessari:

residenza nel Comune di Ladispoli;

indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

frequenza nell’anno scolastico 2024/2025, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o i primi tre anni di un percorso triennale Ie FP (Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale).

La domanda di partecipazione dovrà essere:

compilata esclusivamente sul modello predisposto dalla Regione Lazio ( modello 1 – se lo studente è maggiorenne ; modello 2 – se lo studente è minorenne ) e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

compilata, nel caso, per ciascun figlio;

trasmessa entro e non oltre il 21 marzo 2025 al seguente indirizzo: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione- Piazza Falcone, 1, 00055 Ladispoli, tramite Pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it o a mano al Protocollo generale dell’Ente.

Per avviso e modulistica https://www.comune.ladispoli. rm.it/novita/avvisi/borse-di- studio-pubblicato-l-avviso