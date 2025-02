Il Pincio: "Bene i sindacati di Civitavecchia della Rsu Enel di Torre Nord" • Terzo Binario News

Nel recente incontro tenutosi presso il Palazzo Comunale con la RSU Enel di Torre Nord in rappresentanza anche di FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL, si è discusso delle prospettive occupazionali e delle possibili soluzioni per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio.

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza di scongiurare il rischio di un progressivo disimpegno di Enel dalla città e di valorizzare le professionalità presenti nel quadro della transizione energetica in atto.

“L’Amministrazione è consapevole delle difficoltà e delle preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie e si impegna a sostenere in tutte le sedi opportune le proposte avanzate dalla RSU, nella convinzione che la transizione energetica non debba tradursi in una perdita di posti di lavoro per il nostro territorio, ma rappresentare un’opportunità di sviluppo”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

Anche l’Assessore al Lavoro Piero Alessi ha ribadito l’importanza di una strategia condivisa per la riconversione produttiva dell’area: “Dobbiamo lavorare affinché il phase-out del carbone non si trasformi in un impoverimento economico e sociale per Civitavecchia. È necessario avviare un confronto strutturato anche con Enel per valutare l’insediamento di attività sul territorio e sfruttare i fondi disponibili per sviluppare nuove professionalità legate alla transizione energetica.”

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, mantenendo un dialogo costante con le rappresentanze sindacali e con tutti gli attori coinvolti nel processo di trasformazione energetica del territorio.