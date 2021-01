Borgo San Martino, il presidente Lupi compie 31 anni - Terzo Binario News

Un anno fa, di domenica, il Borgo San Martino era impegnato in campo per cercare di recuperare il gap dalla prima della classe. Oggi, invece, sono tutti a casa a sperare che si possa ritornare presto in campo. Ma è un giorno speciale, perché il presidente Andrea Lupi compie 31 anni, ed è il più giovane patron dei club del calcio del litorale.

Sono arrivati tanti messaggi di auguri a Lupi, che ha raccontato il momento che sta attraversando: “È un compleanno particolare ma vorrei ringraziare chi ha avuto un pensiero per me. Tornando alla squadra, ci stiamo allenando due volte a settimana, segno che la nostra visione al futuro non si è interrotta. Il BSM guarda ai prossimi impegni e obiettivi, che non sono esclusivamente il risultato in campo , ma anche progetti strutturali sono alla base dell’ambizioni”.

“Campo e scuola calcio: lavoriamo per inseguire queste mete. Con la programmazione e le persone competenti si può crescere. Al mio fianco ho il direttore sportivo, Massimiliano Discepolo, che è l’anima del club, molto attento e presente. Segue la squadra con passione: merito suo se siamo una squadra di grande valore. E poi il Grande Impero, il main sponsor, senza il quale sarebbe difficile andare avanti”.