Nuovi progetti nel 2021 Argo Ladispoli - Terzo Binario News

Con il nuovo anno arrivano nuovi progetti per l associazione Argo Ladispoli. Nel 2021 ad affiancare il corso P.S.C. (piccolo soccorritore cinofilo) arriva P.G.Z. (piccola guardia zoofila), un corso rivolto ai bambini, dove impareranno nozioni di normative e di comportamento.

Con queste nozioni i bambini saranno in grado di creare un binomio infallibile con il proprio amico a 4 zampe ma anche con quelli che incontreranno nel loro cammino e impareranno che esistono norme e leggi per la tutela animale che vanno seguite e divulgate.Ma non finisce qui,il 2021 prevede anche un altro grande progetto. Aggiornamenti sulla pagina Facebook “Associazione Argo Ladispoli”.