Cerveteri: raccolta alimentare della Protezione Civile, i numeri - Terzo Binario News

“È stata una giornata all’insegna della grande generosità quella di sabato 16 gennaio. La raccolta alimentare organizzata con i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha superato ogni più rosea aspettativa e ci ha permesso di raccogliere una quantità davvero grande di generi alimentari. Carrelli colmi di pasta, riso, pomodoro pelato e passate, legumi di ogni genere, tonno, latte a lunga conservazione, caffè, biscotti e prodotti per bambini. Prodotti fondamentali per continuare a consegnare alle famiglie più in difficoltà della nostra città pacchi alimentari per cercare di affrontare meglio questo triste e lungo periodo di disagio economico. A tutti i Volontari e a tutti i cittadini, il più sincero grazie!”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.

“Da inizio pandemia il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile, coordinati dal Funzionario Renato Bisegni, che ringrazio per l’abnegazione e la professionalità con le quali sempre si adopera, è stato fondamentale per raggiungere tutte quelle persone, tutti quei nostri concittadini che a causa del lockdown e delle restrizioni si sono trovati improvvisamente in difficoltà – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – dal marzo del 2020 sono oltre 2mila i pacchi consegnati. Un numero impressionante che se da un lato ci testimonia quanto sia forte la crisi che stiamo attraversando dall’altro conferma ancora una volta l’operatività della nostra Protezione Civile e soprattutto il cuore grande dei cittadini e degli imprenditori di Cerveteri, sempre disponibili nel donare e nell’essere vicini a chi si trova in difficoltà”.

“Con l’occasione – conclude Pascucci – ci tengo a ringraziare la Direzione del Supermercato Carrefour per l’ospitalità riservata all’iniziativa e per augurare a tutti i Volontari di Protezione Civile un buon lavoro per tutte le attività che come sempre, con grande passione e dedizione, portano avanti al servizio dei cittadini”.