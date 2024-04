Boom di presenze sul Litorale laziale: da Ostia a Maccarese ristoranti pieni • Terzo Binario News

Litorale romano “preso d’assalto” da romani e turisti. Una sorta di “prova generale” per le spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese e le altre località a nord e sud di Roma dove, sin da metà mattinata, hanno iniziato ad affluire migliaia di persone per la tintarella e i primi tuffi, richiamati dalla temperatura quasi estiva, sui 25 gradi e con quasi assenza di vento.

Anche ristoranti, bistrot e bar usufruiscono della bella giornata per un pieno di prenotazioni per il pranzo o per gli aperitivi di rito. Lungomari, banchine dei porti e ciclabili sono ugualmente gettonati di presenze. Le spiagge piene di bagnanti oggi sono la “fotografia” di quello che potrebbe, però, non essere, come da tradizione, il 1 maggio in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo previsto per la Festa dei Lavoratori.

Ad Ostia ponente, intanto, continua il lavoro di pulizia e livellamento delle spiagge libere.