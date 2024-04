Il Cerveteri vince a Canale Monterano, con il Palocco in palio i play out in casa • Terzo Binario News

Fagioli e Funari stendono la già retrocessa Canale Monterano: domenica al Galli arriva il Palocco e vincere sarà determinante

Ieri il Cerveteri aveva una sola opportunità per mantenere viva la fiamma della salvezza: vincere contro il Canale Monterano. Se da un lato, gli etruschi non potevano più sperare nella salvezza diretta, dall’altro avevano un compito di vitale importanza, ovvero guadagnare più punti possibili affinché il play-out salvezza si potesse disputare in casa.

Lo hanno fatto e con merito i ragazzi allenati da Mister Paolo Caputo, che hanno regolato la già retrocessa formazione di Canale con un secco 0 a 2: in rete, Fagioli (su rigore procurato da Feliziani), e il giovane Lorenzo Funari, alla terza rete in stagione con la prima squadra e reduce dalla prova con la Cremonese.

Tre punti di ferro, che complici anche i risultati delle altre dirette concorrenti in chiave salvezza, offrono ulteriori speranze al Città di Cerveteri.

La classifica ora recita questo: Borgo Palidoro 38 punti, DuePiGreco 37 punti, Polisportiva Ostiense 36 punti, Cerveteri 36 punti, Tarquinia 33 punti e Parioli 31 punti.

In questo preciso istante, il Cerveteri si troverebbe a dover fare gli spareggi in trasferta. Ma c’è un ma… Domenica il Borgo Palidoro e la Polisportiva Ostiense si scontreranno l’una contro l’altra e potenzialmente potrebbero togliersi punti a vicenda, mentre la DuePiGreco addirittura riposerà. Questo significa che il Cerveteri con un risultato positivo nella sfida contro il Palocco (quarto in classifica e che oramai ha poco o nulla da chiedere alla classifica), avrà altissime probabilità di guadagnare quei punti necessari affinché il play-out si disputi tra le mura amiche del Galli.

Uno scenario che consentirebbe al Cerveteri, di salvarsi sia con la vittoria che con il pareggio. Ma questi sono solamente dati giornalistici: l’aspetto più importante è che il Cerveteri dovrà scendere in campo senza fare calcoli di alcun tipo.

Dovrà scendere in campo con grinta, lottando su ogni pallone, per onorare la stagione, il lavoro svolto e una tifoseria che anche a Canale si è fatta sentire numerosa.

Anche il Presidente Andrea Lupi ne è convinto, e nel post-partita di ieri ha dichiarato: “Come prima cosa ci tengo a complimentarmi con i ragazzi per il risultato ottenuto ieri contro il Canale Monterano, una gara che andava affrontata con la giusta attenzione e soprattutto con rispetto di un avversario che seppur retrocessa, sapevamo non ci avrebbe giustamente regalato nulla. Domenica contro il Palocco senza dubbio sarà la gara della vita, una gara che vale una stagione. Dovremo scendere in campo senza guardare la classifica, concentrati solamente sulla nostra partita e senza fare calcoli sui risultati degli altri. Tutto dipende da noi: dobbiamo giocare con i cosiddetti occhi della tigre e saper fare bene il nostro dovere. Sono certo che i ragazzi, anche con il sostegno della nostra tifoseria, davvero strepitosa, daranno il massimo”.