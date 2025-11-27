 Sulla A12 chiusure per Civitavecchia Nord e area San Liborio • Terzo Binario News

Sulla A12 chiusure per Civitavecchia Nord e area San Liborio

Nov 27, 2025 | Civitavecchia, Roma, Tarquinia

a12 civitavecchia nord

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 28 ALLE 1:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene Civitavecchia/SS1 Aurelia. 

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Civitavecchia sud; 

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto; 

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 29 NOVEMBRE 

sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia: 

per i veicoli con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: entrare a Civitavecchia Porto; 

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: entrare a Civitavecchia sud.