Blitz degli ambientalisti: vernice scagliata contro il Ministero della Salute (FOTO) • Terzo Binario News

“Di caldo si muore”. Questa la dicitura di uno dei cartelli affissi oggi, 21 maggio, dagli attivisti di Ultima Generazione al Ministero della Salute, su viale Giorgio Ribotta. Il blitz è scattato alle 10,15. Inoltre, gli ambientalisti hanno lanciato contro l’edificio della vernice arancione. Quattro le persone accompagnate negli uffici del commissariato Spinaceto: la loro posizione è al vaglio.

Questo quanto riportato da Ultima Generazione in una nota: “Leonardo si è incollato davanti all’entrata mentre altri hanno attaccato locandine che riportano i drammatici dati delle morti e delle patologie dovute al caldo. 18.010 morti di caldo, 53.000 morti premature per l’inquinamento atmosferico e 400.000 nuovi casi di tumore correlati a inquinamento. Dietro questi numeri ci sono vite umane, ci rendiamo conto di cosa stiamo andando in contro?”.

Leonardo, 28 anni, fisico cosmologo ha dichiarato: “Sono qui di fronte al ministero della salute perché il benessere dei cittadini non puo’ continuare ad essere sacrificato sull’altare del profitto. A livello europeo L’84% concorda sul fatto che affrontare la crisi ecoclimatica dovrebbe essere una priorità per migliorare la salute pubblica e 7 su 10 pensano che i loro governi nazionali non stiano facendo abbastanza per affrontare questa crisi. È arrivato il momento di un’azione senza precedenti per limitare gli impatti negativi sulla salute” Le conseguenze di questo divorzio tra dichiarazioni e fatti sono sempre più evidenti. Il cambiamento climatico è qui, in Europa, e uccide”.

c.b.