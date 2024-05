Tentato omicidio a Roma: accoltellato durante la lite, è in pericolo di vita • Terzo Binario News

Tentato omicidio a Roma. Un italiano di 36 anni, nel corso di una lite (presumibilmente sfociata per futili motivi), ha accoltellato un etiope di 41 anni. I fendenti hanno raggiunto quest’ultimo al torace, al braccio sinistro e alla gamba destra. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I: in prognosi riservata, è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 di stamani.

Sul posto – all’altezza di viale Palmiro Togliatti (i due sono colleghi, dipendenti di una macelleria del centro carni) – sono intervenuti gli agenti della Polizia, con le pattuglie delle Volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo. Il 36enne è stato arrestato.

c.b.