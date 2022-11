Letteratura, alla biblioteca di Fregene si ricorda Dino Buzzati • Terzo Binario News

Sabato 5 novembre alle 18 Marcello Teodonio presenta Dino Buzzati, con le letture di Stefano Messina. Alla biblioteca “Pallotta” di Fregene l’evento presentato dal Comune di Fiumicino in occasione del cinquantenario della scomparsa del grande e poliedrico artista.

Scrittore, giornalista, poeta, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, Buzzati è stato autore di un grande numero di romanzi e racconti.

Il tema esistenziale del terrore indistinto, dell’attesa incomprensibile, dello sgomento indecifrato si sostanzia in una impeccabile struttura narrativa, alla ricerca di “quell’ora miracolosa che almeno una volta tocca a ciascuno, come se qualcosa lo avesse toccato dentro”, un’ora che però può non arrivare mai. “Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride”.