Elena Aubry morta sei anni fa, il commovente post della madre • Terzo Binario News

“Per sempre, oltre ogni morte, mamma”

“Per sempre, oltre ogni morte, Mamma”. Graziella Viviano, in un lungo post su Facebook, ricorda la figlia, Elena Aubry, scomparsa sei anni fa, il 6 maggio del 2018, in un incidente: aveva 26 anni. A bordo di una moto andò a sbattere contro il guardrail sulla via Ostiense, dopo essere finita in una buca.

“Io non mi ricordo più come ero prima. Quel 6 maggio è scoppiata una bomba. Quando avviene una deflagrazione così forte, tutto si sconvolge. Volano in aria tutti i pezzi del nostro essere e della nostra esistenza. Viene fuori tutto ciò che siamo e quanto abbiamo dentro. Si disintegrano le banalità e rimane tutto sospeso. Come in un video dove si vede l’esplosione al rallentatore, Tutto sembra spaccarsi e volano i cocci in aria”.

“Poi qualcuno blocca l’immagine, in quell’istante,. in quel momento che dura anche giorni, mesi, dove tutto è sospeso. Dove non sai se è un incubo o la realtà. Ma si sa che quel film dovrà riprendere. Ma, una volta riazionato il “play”, dipende solo da noi, dalle scelte del nostro “sentire”, come ricadranno quei “cocci” a terra. Cosa resterà e cosa verrà distrutto o quale sarà il terreno sul quale atterreremo, noi e le nostre vite, e come lo faremo. Cosa saremo ancora noi, come riusciremo a continuare a vivere, cosa vorremo fare della nostra esistenza. In quel “momento” tu mi hai mandato tutto il tuo Amore, la forza di un Amore fortissimo del quale ora tu sei parte. Mi hai aiutato a continuare a vivere e mi hai dato occhi per osservare. E ho visto, ho sperimentato e continuo a sperimentare che l’amore da’ il senso ad ogni cosa di questo passaggio in questa nostra vita e paradossalmente, dà un senso anche a quella che noi chiamiamo “morte”. L’amore è l’unica ancora di salvezza possibile , l’unico senso alla nostra esistenza e se vuoi, all’esistenza di ogni cosa ed essere vivente che è intorno a noi. È come se mi avessi svegliato, figlia mia. Eppure è così evidente, posso dire adesso. Ma prima non lo vedevo”.

“Senza Amore, non ci può essere vita, e non c’è la gioia per viverla. Tu Elena, tesoro mio, mi hai insegnato tanto, dal momento in cui sei venuta al mondo e anche adesso che sei andata via. Ogni giorno continui a farlo. E comunico con te proprio attraverso questo fortissimo amore che ci legava e lega assieme ogni essere umano, anche se molti, proprio come me prima, non riescono ancora a vederlo. Tu oggi sei nel Sole e il tuo Amore ha vinto questa che noi chiamiamo morte terrena ma che è solo “una curva della nostra strada”. C’è tanto ancora da fare qui e l’amore può fare tanto e abbracciare le persone e rigenerarle. Aiutami come sempre hai fatto. Aiutami a capire quale sia la strada da percorrere e “riprendimi” quando mi perdo. Io ti amo più di sempre e oggi ancora di più”.