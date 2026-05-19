Il programma estivo 2026 dello sport outdoor a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia promuove lo sport all’aria aperta e apre ufficialmente la manifestazione di interesse rivolta alle realtà sportive del territorio per la presentazione di proposte di attività sportive outdoor da realizzare nel corso dell’estate 2026.

L’iniziativa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2443 del 15 maggio 2026, punta a costruire un calendario unico e coordinato di eventi sportivi estivi, valorizzando la partecipazione delle associazioni, delle società sportive e degli enti impegnati nella promozione della pratica sportiva sul territorio cittadino.

Il programma sarà articolato su due linee di intervento: tornei, gare ed eventi sportivi outdoor a carattere competitivo, nonché esibizioni, dimostrazioni, lezioni e corsi sportivi outdoor.

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative capaci di coinvolgere attivamente la cittadinanza e di promuovere la cultura dello sport, con una priorità riconosciuta agli eventi competitivi che prevedano una reale pratica sportiva. I tornei e le gare selezionati dovranno riportare nella denominazione la dicitura “Città di Civitavecchia”.

L’Amministrazione intende inoltre valorizzare discipline sportive legate al mare, con specifico riferimento al nuoto e alla pallanuoto outdoor, compatibilmente con le necessarie verifiche tecniche e di sicurezza.

Potranno partecipare Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Enti di Promozione Sportiva Paralimpiche, Discipline Associate, ASD, SSD, comitati organizzatori regolarmente costituiti, gruppi sportivi militari, istituti scolastici ad indirizzo sportivo, con sede legale nel Comune di Civitavecchia, e altri soggetti privati che propongono iniziative di promozione sportiva, con sede legale nel Comune di Civitavecchia.

Le proposte potranno riguardare diverse aree outdoor del territorio comunale, inclusi impianti sportivi all’aperto come il campo da basket del Pincio e il campetto del Parco Martiri delle Foibe. Per tali spazi, l’utilizzo potrà avvenire in forma di patrocinio oneroso, mediante esenzione della tariffa ordinaria prevista.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@ legalmail.it , dal 20 maggio al 5 giugno 2026, riportando nell’oggetto:

“Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di proposte di attività sportive outdoor da realizzare nel corso del periodo estivo 2026”.

Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà supportare gli eventi selezionati attraverso forme di co-organizzazione, promozione istituzionale, concessione di spazi pubblici e patrocinio.

“Con questo avviso – dichiara il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico – vogliamo costruire un’estate all’insegna dello sport, della partecipazione e della valorizzazione delle energie associative del territorio. Lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di aggregazione sociale, di benessere e di promozione della città”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’Avviso disponibile sul sito del comune.