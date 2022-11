Betty, una dolcezza fatta cane cerca solo amore • Terzo Binario News

BETTY, GLI OCCHI DI CHI PER 8 ANNI NON HA MAI CONOSCIUTO AMORE… VIVE IN UN ANGOLO DEL CANILE DA SEMPRE

BETTY 8 anni – Taglia Piccola 6 kg Arrivata al canile sanitario investita… ma miracolata ora in ripresa ma deve andare a casa è troppo buona per restare qui.

Vaccinata chippata e sterilizzata… Cos’altro devo aggiungere?

Si trova in canile a Napoli ma la porto anche al centro e nord Italia

purché sia veramente una bella adozione

Se vuoi SALVARLA scrivimi una breve presentazione su whatsapp al 339

283 14 22