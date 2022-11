Il Comune di Civitavecchia finanzia lo sport a persone con disabilità • Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che l’assessorato ai Servizi sociali del comune di Civitavecchia erogherà dei contributi economici, a titolo di rimborso, per l’iscrizione e la frequenza ad attività sportive da parte di persone in condizione di disabilità, residenti nel Comune di Civitavecchia, al fine di contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie.

Le attività dovranno essere state svolte nel periodo gennaio 2022-dicembre 2022, presso Società sportive affiliate a una federazione sportiva nazionale (riconosciuta dal Coni) o presso associazioni sportive aderenti o configurantesi quali enti di promozione sportiva.

«Continua il percorso di vicinanza ai più vulnerabili che questa Amministrazione comunale ha perseguito fin dal suo insediamento» ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Napoli, «un’attenzione da noi fortemente voluta e tanto più necessaria in un momento storico carico di difficoltà come quello che stiamo vivendo».

L’Ufficio competente procederà all’erogazione dei contributi secondo l’ordine in graduatoria, e sino all’esaurimento del fondo a disposizione o delle domande utilmente collocate in graduatoria. Possono accedere ai contributi economici i cittadini che, in virtù della propria disabilità, abbiano praticato attività sportiva e non abbiano richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni economiche da parte di qualsiasi altro ente pubblico e/o privato per l’esercizio dell’attività sportiva oggetto del presente bando, per il medesimo anno di riferimento (2022). I requisiti necessari per accedere ai contributi sono: residenza nel comune di Civitavecchia; età compresa tra i 3 ai 55 anni; riconoscimento invalidità civile compresa tra i 65% e il 100%; di essere in possesso della certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992; documentazione attestante i costi sostenuti per le attività sportive, comprensivi di iscrizione (ove prevista). Il contributo economico è concesso per il rimborso delle spese di frequenza dei corsi e iscrizione, (ove prevista) fino a un rimborso massimo di € 400,00 complessivi.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro ore 12,00 del 31 dicembre 2022 esclusivamente online accedendo al sito internet del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it alla pagina “InformaComune”. Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello Spid. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e per gli stranieri non appartenenti all’Unione europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di impossibilità a presentare copia del suddetto documento o del permesso di soggiorno occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza).

Per ogni informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali il mercoledì esclusivamente dalle ore 12,00 alle 13,30 ai seguenti recapiti: 0766 590777, 0766 590795, 0766 590789, 0766 590779, 0766 590758, 0766 590752, 0766 590798, 0766 590767 oppure al 334 6195660 ( Punto unico di Accesso) dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

