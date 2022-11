Sparite le cucce dei mici all'Olmetto Monteroni": la denuncia di FareAmbiente Ladispoli • Terzo Binario News

“L’atto vergognoso e malvagio di far sparire alcune casette dei mici a Olmetto Monteroni è qualcosa di veramente crudele nei confronti di animali sfortunati, indifesi e soprattutto buoni che non fanno male a nessuno.

Questi gatti non ammazzano, non rubano, non abbandonano rifiuti, non commettono reati, non danno fastidio a nessuno.

Le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli questa mattina sono stati sul posto per controllare tutte le colonie e dare supporto alle volontarie che se ne occupano ogni giorno.

Non siamo stati accolti bene da una comunità che abita nei pressi di un’altra casetta che è stata spostata da non si sa chi, ma vi possiamo dire che anche noi non abbiamo gradito il loro atteggiamento.

A questo proposito ricordiamo che le colonie regolarmente registrate non si possono spostare a proprio piacimento e sono regolamentate dalla Asl veterinaria.

Saremo molto chiari…gli animali non si toccano, si porta loro rispetto e tutti noi volontari lo pretendiamo per loro e pure se non vi siamo graditi non ce ne frega nulla”.

FareAmbiente Ladispoli

Con l’occasione, le Ecozoofile hanno anche rimosso un frigo abbandonato.