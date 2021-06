Benessere alle Terme Taurine, mercoledì 16 giugno a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Benessere alle Terme Taurine” è il titolo di una delle iniziative del programma di questo mese di giugno della Pro Loco cittadina.

Nata dall’idea di coniugare la cultura al benessere fisico, l’evento vede la collaborazione della Pro Loco con Ilaria Costa istruttrice di pilates e Adriana Calò insegnante di Yoga, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Presso il meraviglioso sito delle Terme Taurine, mercoledì 16 giugno è prevista dalle ore 17,30 la narrazione della storia dell’area archeologica e a seguire la presentazione delle attività sportivo-meditativa.

“In questo periodo di ritorno alla normalità, si sente dire spesso che si può anzi si deve ripartire dalla cultura. – dichiara Maria Cristina Ciaffi Presidente della Pro Loco – Ritengo sia importante andare oltre la semplice tutela del patrimonio, consentendone la più ampia conoscenza e la massima fruizione possibile. Come Pro Loco vogliamo, attraverso un nuovo modo di interpretare la cultura, affrontare anche temi importanti come in questo caso, quello della salute e del benessere fisico e psichico. Ringrazio il Consigliere Matteo Iacomelli, Delegato allo Sport, per il sostegno all’iniziativa e naturalmente Adriana e Ilaria per la loro disponibilità”.

“Abbiamo risposto favorevolmente all’invito per questa iniziativa perché è un’opportunità di praticare lo sport in una cornice meravigliosa che ancora in pochi conoscono. – sostengono all’unisono Ilaria e Adriana – Siamo convinte che aderiranno in molti e che l’appuntamento potrà essere replicato nella prossima stagione”.

Anche il Consigliere Iacomelli ha espresso parole positive per questa idea che valorizza sia lo sport che la cultura in genere e soprattutto l’area archeologica delle Terme Taurine, gioiello della nostra città.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria ai numeri 3495790163 e 3288323996 anche tramite WhatsApp”.

F.to Il Presidente Maria Cristina Ciaffi