Sit-in della Cisl Penitenziaria anche per il carcere di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Il 24 Giugno 2021 saranno effettuati in ambito territoriale dei sit-in davanti ad alcuni istituti della Regione Lazio dalle ore 10

Per la città di Roma la. sede sit -in CC Regina Coeli _ qui confluiranno unità dagli istituti del CC NC Rebibbia, CR Rebibbia, CCF Rebibbia, CC Regina Coeli- PRAP, DAP- IIPP Civitavecchia – Sedi Extra Moenia.

I motivi del sit-in sono: carenza personale Polizia Penitenziaria – interventi per impedire aggressioni da parte detenuti psichiatrici a danno del personale – richiesta implementazione posti disponibili c/o le Rems – rinnovo contrattuale-richieste per migliorare le condizioni lavorative del personale e dei luoghi di lavoro”.

Il SEGRETARIO GENERALE FNS CISL LAZIO Massimo Costantino