Belle chiusa in canile e in gabbia: salviamola • Terzo Binario News

CANILE COMUNALE DI PALERMO – BELLE, 8 ANNI CIRCA FEMMINA STERILIZZATA BUONA E COMPATIBILE RISCHIA SEMPRE DI ESSERE ATTACCATA E’ MITE E SOCIEVOLE E SOFFRE TANTISSIMO

PURTROPPO ORA E’ IN UNA GABBIA COMPLICATA, MA IN ALTRE NON C’E’ SPAZIO, SPERIAMO PER IL MEGLIO.

VI PREGO COL CUORE DI ADOTTARE QUESTA DOLCEZZA DI CANE.



PER INFO ANGELA VERACE CELL. 3397906162



https://m.facebook.com/photo.php?fbid=6342556972533568&id=100003379835414&set=a.103048269817834



Puoi aiutarmi a far girare grazie

Qui i vecchi stanno morendo per colpo di calore le gabbie sono di lamiera e il caldo soffocante li sta distruggendo Lei è sterilizzata e negativa leishmani E cerchiamo adozione era di casa dolcissima

