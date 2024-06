Battilocchio: “Manifestazione di interesse da Civitavecchia per la filiera tecnologica legata all’eolico offshore” • Terzo Binario News

“Civitavecchia è uno dei cinque porti che ha presentato la manifestazione di interesse per lo sviluppo della filiera tecnologica legata all’eolico offshore, l’unico fuori dal Mezzogiorno.

Una possibilità che come territorio abbiamo recuperato grazie all’emendamento a mia prima firma al DL Energia e che ora dobbiamo cercare di concretizzare”.

Lo afferma Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia, commentando le dichiarazioni della DG Fonti energetiche e titoli abilitativi del Mase, Marilena Barbaro, che questa mattina era intervenuta al convegno sull’eolico offshore organizzato da Aero alla Camera dei Deputati.

“Oggi sappiamo che si sono candidati quattro porti del sud (Brindisi-Taranto, Augusta, Crotone e Vasto) ed uno soltanto del centro Italia, quello di Civitavecchia, tra l’altro l’unico che si affaccia sul Tirreno, quindi strategico e baricentrico per lo sviluppo di questa tecnologia nel Mediterraneo.

Ora dobbiamo lavorare per trovare le risorse necessarie ad adeguare il nostro porto per ospitare questa tecnologia. Sono davvero soddisfatto che la mia azione parlamentare su questo aspetto abbia rimesso in partita Civitavecchia e il suo territorio, attraverso questa opportunità” ha concluso Battilocchio.