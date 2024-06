SuperProvincia, Severini: "A Civitavecchia e Tarquinia sono favorevoli" • Terzo Binario News

“Contrariamente a quanto affermato dal capogruppo del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca, a seguito dei risultati elettorali dei due comuni e sull’impatto che potrebbero avere per la costituzione della nuova provincia “Porta d’Italia -riteniamo che le vittorie di Marco Piendibene a Civitavecchia e Francesco Sposetti a Tarquinia, non rappresentino un segnale di fallimento, ma piuttosto un democratico risultato elettorale che non influisce sulle nostre convinzioni e sulla collaborazione che abbiamo e che continueremo ad avere in futuro con i comuni citati.

Non mi è chiaro perché Ezio Di Genesio Pagliuca si sia attribuito il diritto di parlare in nome dei sindaci di Civitavecchia e Tarquinia dando una conferma sulle loro posizioni che in realtà Tarquinia non ha ancora espresso in aula, mentre Civitavecchia ha già definito il percorso votando l’atto d’indirizzo politico favorevole – prosegue – e vorrei inoltre evidenziare che durante l’incontro a Cerveteri, al quale era presente tutto l’arco costituzionale del Partito Democratico, in cui si è discusso della nuova Provincia, è emersa una posizione concorde, votata in larga maggioranza.

Le azioni politiche del Pd, fino ad oggi, hanno mostrato una scarsa incisività sulla questione.

Per quanto ci riguarda, ribadiamo la nostra posizione favorevole verso la creazione della Nuova Provincia “Porta d’Italia” e riteniamo che rappresenti anzi una grande opportunità per restituire identità e dignità ai territori coinvolti.

Auspichiamo che le future decisioni politiche siano prese con l’obiettivo esclusivo di promuovere lo sviluppo territoriale e di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Invitiamo tutti gli attori politici a collaborare in modo costruttivo, mettendo da parte le divergenze ideologiche per il bene comune.” conclude il Presidente del Consiglio Comunale Severini.