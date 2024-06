I libri di livello tornati a Civitavecchia con i finalisti del Campiello 2024 • Terzo Binario News

Serata di cultura a Civitavecchia, dove sono intervenuti quattro dei cinque autori selezionati per il premio Campiello 2024. Il quinto ha invitato in videomessaggio.

Un tardo pomeriggio allietato da un tramonto mozzafiato sul porto storico di Civitavecchia dove sono state tantissime le autorità intervenute.

La nota di Unindustria Lazio – L’appuntamento ha coinvolto oltre 300 ospiti, a partire dalla Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

Presenti il neo sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino. Grande partecipazione anche dei rappresentanti di Unindustria: accolti del Presidente territoriale di Civitavecchia, Cristiano Dionisi, erano presenti il Vice Presidente Stefano Cenci, il Past President Piccola Industria Fausto Bianchi con gli attuali Presidenti PI territoriali Marco Pezzopane, Francesca Guerrucci e Simonetta Coccia, con il Direttore Generale Massimiliano Ricci.

“Il Premio Campiello è uno dei principali riconoscimenti letterari di Italia e ha saputo anticipare i tempi perché non era facile 60 anni fa pensare ad una sinergia così stretta tra la cultura e il sistema delle imprese. Merito degli industriali del Veneto che poi hanno saputo renderlo negli anni davvero prestigioso”, ha commentato Cristiano Dionisi.

“Quella di stasera è stata la prima tappa del tour estivo organizzato dalla Fondazione Campiello, averla organizzata nella nostra città è motivo di orgoglio e soddisfazione. Ringrazio tutti gli scrittori per la loro presenza qui a Civitavecchia e a loro rivolgo i miei più sinceri auguri, anche da parte di questa meravigliosa platea.

Un sentito ringraziamento va naturalmente anche a tutti i partner che hanno reso possibile questo appuntamento: quelli istituzionali, a partire da Confindustria Veneto, la Fondazione Campiello, l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune di Civitavecchia e la Fondazione Cariciv, fino alle aziende sponsor. Un ringraziamento particolare inoltre va ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei, preziosi sostenitori dell’iniziativa. Unindustria crede molto nella promozione della cultura e del turismo come traini per la crescita di tutto il territorio e, come dimostra questa occasione, continua ad investire in appuntamenti di alto livello”.

Questa la cinquina finalista del Premio Campiello 2024:

🔹”Il fuoco che ti porti dentro”, Antonio Franchini

🔹”Alma”, Federica Manzon

🔹”Locus Desperatus”, Michele Mari

🔹”Dilaga ovunque”, Vanni Santoni

🔹”La casa del Mago”, Emanuele Trevi

Il vincitore della 62^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 21 settembre 2024 presso il Gran Teatro La Fenice a Venezia.