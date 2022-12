Portici di Natale parte il 17 e 18 a Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

“Il conto alla rovescia è partito: Portici di Natale i prossimi 17 e 18 Dicembre è un’iniziativa partita dal basso, una due giorni per incontrarsi e testimoniare che c’è vita a Marina di Cerveteri.

Un piccolo mercatino, con artigiani ed espositori di zona che hanno aderito da subito alla chiamata, ma anche Associazioni che da più o meno tempo si muovono sul territorio; il coro della Scuola Primaria dell’IC Marina di Cerveteri, e poi un djs et e la tradizione romana degli stornelli, quasi una festa della musica, con l’aiuto delle attività del “centro vecchio”, il patrocinio del Comune di Cerveteri ed il supporto della Protezione Civile.

Sarà pure un Natale in tono minore vista la cronaca di questi ultimi tempi, ma sorrisi e auguri non mancheranno per nessuno, compresa una merenda per i più piccoli dove l’ospite d’eccezione dovrebbe essere addirittura Babbo Natale. Anche le locandine sono frutto di un lavoro collettivo, perché la tecnologia può essere anche uno strumento per coinvolgere persone volenterose con cui condividere una visione, e Portici di Natale testimonia semplicemente un’idea digitale realizzata nella vita reale”.

MMdC – Miglioriamo Marina di Cerveteri