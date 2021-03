Bari in zona gialla fra ripresa, controlli e negozi chiusi - Terzo Binario News

Come vive Bari in zona gialla? Dando qualche segnale di ripresa con le attività, con controlli che vengono effettuati ma anche con diversi negozi che hanno chiuso le serrande per sempre.

Situazione diversa rispetto a quanto visto appena un mese fa e prima di Natale.

Cosa accade in centro

Arrivando dalla stazione centrale, dove i lavori in corso sembrano non finire mai, si scende per corso Cavour.

Balzano agli occhi le tante attività che hanno chiuso i battenti. Alcune anche storiche, ma i locali con sù scritto vendesi o affittasi sono veramente tanti.

Il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla attuale di Bari segna anche un piccolo ritorno alla vita normale, come per esempio sul lungomare. Il meteo dell’ultima settimana è stato favorevole e di gente a passeggio se ne è vista tanta.

La sera del capoluogo pugliese in zona gialla

Se il Comune lavora in prospettiva, siglando l’accordo con Taranto per le capitali della cultura pugliesi, c’è da far fronte alla quotidianità e quindi i controlli.

Di sera la Polizia Locale è impegnata in controlli in punti strategici come su corso Cavour di fronte al teatro Petruzzelli oppure a x, nel piazzale antistante il Santuario di Sant’Antonio in via Marcello Celentano.