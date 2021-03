Rifiuti sulle sponde del Sanguinara, la rabbia dei cittadini di Ladispoli - Terzo Binario News

Alcune fotografie del Fosso Sanguinara mostrano come le sponde del corso d’acqua di Ladispoli sia diventando una vera e propria discarica. Lo segnala un abitante, infuriato per quanto accade.

“Rifiuti di ogni genere – scrive – tra lavatrici materassi, carrelli della spesa del discount e immondizia sparsa, specialmente plastiche. Tutta roba che nel tempo, si riversa in mare a tonnellate. Mi chiedo cosa faccia il Comune visto che la promessa di una pulizia, sembra che sia ormai è passata in cavalleria”.

A casa mia questo si chiama disastro ambientale. Il servizio del comune di Ladispoli un sito dove si possono fare segnalazioni Ovviamente come al solito non funziona e quindi scrivo a voi. non la speranza qualcosa cambi.

