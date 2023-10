Bancomat fuori uso a Cerenova, la replica di Poste Italiane • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la replica da parte di Poste Italiane

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di replica di Poste Italiane, che segue l’articolo pubblicato nei giorni scorsi dal titolo “Oltre alle code alle Poste di Cerveteri, i guasti continui del bancomat di Cerenova”. La redazione rimane a disposizione di tutti per ogni ulteriore chiarimento e richiesta di spazio.

Roma – In riferimento all’articolo “Oltre alle code alle Poste di Cerveteri, i guasti continui del bancomat di Cerenova (04/10) Poste Italiane informa che l’ATM Postamat di Cerenova è regolarmente funzionante per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

In merito alla segnalazione relativa ai presunti “ripetuti e lunghi guasti”, dalle verifiche effettuate a sistema occorre precisare che da inizio anno lo sportello automatico in questione ha sempre operato con regolare continuità.

Gli unici brevi periodi in cui nel 2023 l’ATM non è stato disponibile risalgono ad alcuni giorni a cavallo tra il 18 e il 21 settembre e nei primi di ottobre. Per il primo periodo si è trattato di una grave anomalia dell’apparecchio per la quale è stato necessario richiedere e attendere la fornitura di parti meccaniche particolari. Per questi tre giorni di ottobre, a causa probabilmente di un uso non corretto dell’ATM o di un tentativo di “forzatura”, si è trattato di provvedere a risolvere un “blocco di lettura carte”.

In tutti e due i casi, in linea con le procedure aziendali che regolano le attività di gestione e manutenzione, Poste Italiane ha immediatamente provveduto a richiedere gli interventi tecnici con carattere di urgenza e a ripristinare la completa operatività del Postamat in tempi compatibili con l’entità dei guasti.

