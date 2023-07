"Avventure nel mondo" ritorna a Tolfa a proporre viaggi ai più giovani • Terzo Binario News

Per la seconda volta “Avventure nel Mondo” arriva a Tolfa. Dopo il primo incontro in cui fu inaugurato l’Angolo Avventure, questa volta il tour operator ha presentato viaggi rivolti ai più giovani.

La serata, che prevdeva pure un aperitivo, ha visto il tutto esaurito nella sala offerta dal Centro Anziani-La Rocca APS: in tanti si sono mostrati interessati alle due proposte per la Basilicata e Cuba.

Presente all’evento Carla Pasquariello, coordinatrice di “Avventure nel Mondo” e referente a Tolfa per l’angolo di “Avventure” (creato con il supporto di Rosanna Perfetti, della Fidapa e de La Rocca), la quale ha ringraziato tutti i presenti, in particolare l’assessore ai servizi sociali Tagliani, che ha fortemente voluto la realizzazione dell’evento. Della cui organizzazione si è occupata pure la locale sezione Fidapa, presieduta da Giuseppina Esposito.

“Un modo per conoscerci e condividere le nostre esperienze di viaggio con i nostri amici – ha detto Pasquariello -, Tolfa sarà sulla nuova brochure di “Avventure nel Mondo” e il 15 e il 16 di settembre parteciperemo al raduno nazionale portando lo stand di Tolfa, dove verranno esposti i prodotti tipici dei monti”.

Presente anche la vice-sindaco Laura Pennesi. “Ringrazio per l’invito – il suo commento – è sempre un vero piacere prendere parte a iniziative come questa. Penso che sia importante, soprattutto per i nostri ragazzi, conoscere nuovi usi e costumi. Sono certa che proposte simili portino un beneficio in termini di arricchimento culturale e sociale non indifferente. Ringrazio il nostro giovane assessore sempre pronto a mettersi in gioco e a sposare idee brillanti come questa”.

“Abbiamo lavorato molto per la riuscita della serata perché penso che sia importante per chi fa politica avere una conoscenza delle realtà nazionali ed internazionali, ho voluto sposare in pieno l’idea di portare Avventure nel Mondo a Tolfa perché credo che sia un’occasione con un doppio ritorno:uno quello di vedere e conoscere nuovi posti e l’altro di creare una rete virtuosa che vede la nostra città protagonista” ha concluso Tagliani.