Comunità Sant'Egidio e Luxottica: occhiali gratis ai detenuti di Civitavecchia • Terzo Binario News

Giovedì 20 luglio una delegazione della Comunità di Sant’Egidio si è recata presso la Casa Circondariale “Giuseppe Passerini” in Via Aurelia Nord a Civitavecchia per distribuire gratuitamente gli occhiali per la presbiopia ai detenuti.

Tale iniziativa si è svolta nel contesto della campagna “Occhiali gratuiti per i detenuti del Lazio” avviata grazie alla collaborazione tra la Comunità di Sant’Egidio e Luxottica: La campagna permetterà a 3000 detenuti nelle carceri del Lazio che non hanno altrimenti la possibilità di acquistarli, di garantirsi questi strumenti così indispensabili per una buona qualità della vita, per leggere, scrivere, restare comunque in contatto con il mondo esterno. Questa particolare donazione si inserisce nell’iniziativa più larga «Giornate della Vista»: il progetto della Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, che punta a offrire un accesso sostenibile alle visite oculistiche a persone economicamente più svantaggiate e fragili

La cerimonia nella Casa Circondariale Giuseppe Passerini” si è svolta alla presenza della direttrice Dottoressa Patrizia Bravetti, del Comandante Egidio Giramma, della capoarea educativa Marianna Marini, accompagnata da alcuni educatori e dalla mediatrice culturale. I primi detenuti hanno già ricevuto ieri gli occhiali (ciascuno secondo la gradazione più adatta alle sue esigenze), gli altri detenuti della Casa circondariale li riceveranno nei prossimi giorni.

Si è trattato di un giorno di festa e di solidarietà.

(nella foto la delegazione di Sant’Egidio insieme ai responsabili del Penitenziario)