Viaggio della speranza sulla nave fra Olbia Civitavecchia senza aria condizionata • Terzo Binario News

Due passeggeri raccontano: “Bagni sporchi e puzzolenti, faremo reclamo”

Un vero viaggio della speranza quello che hanno vissuto i passeggeri del traghetto Moby Vinci partito da Olbia alle 15.30 e arrivato a Civitavecchia intorno alle 21.45: senza aria condizionata, con i bagni inservibili pervia dei cattivi odori, file ai distributori di bevande e nessuna informazione o assistenza.

Forse questo l’aspetto che ha frustrato maggiormente chi ha avuto la sfortuna di trovarsi a bordo.

A raccontare la traversata una coppia di civitavecchiesi che, in vista del maltempo in arrivo, hanno anticipato il viaggio di un giorno ovvero da lunedì a domenica.

Che fosse una giornata difficile si è capito fin da quando la nave ha mollato gli ormeggi nel porto sardo: «È stata una vergogna – commentano i due signori appena sbarcati – far viaggiare le persone in queste condizioni». Qui il racconto entra nel dettaglio: «L’aria condizionata non è stata accesa nonostante il caldo di questi giorni, chissà forse per risparmiare. Per dare un’idea del disagio vissuto, ci sono state famiglie che avevano prenotato la cabina e hanno preferito uscire sui ponti per via della temperatura insopportabile e non è che si stesse molto meglio. Tuttavia era sporca la nave intera, dove soprattutto nei bagni la situazione era indecente. File chilometriche per sorbirsi un olezzo tremendo, con le pulizie sì effettuate ma non a fondo come necessario. Per comprare una bottiglietta di acqua attese lunghissime e nessuno che desse informazioni. A tutto ciò va aggiunto un costo assurdo per un semplice spostamento di data: la penale che abbiamo pagato è stata da 105 euro. Da quanto detto, in parecchi erano intenzionati a presentare reclamo alla compagnia di navigazione». Il tempo di effettuare le pulizie e il Moby Vinci è salpato di nuovo, verso Olbia: «Non sappiamo in quali condizioni – concludono i due – perché secondo noi quella nave andava fermata per ragioni di sicurezza».