Autotrasportatori, Tidei (Iv): "Bene aiuti del Governo, già attivo il bando della Regione" - Terzo Binario News

“Apprendo con piacere la decisione del Governo di inserire nel Decreto Milleproroghe un contributo destinato ai camionisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per la copertura delle spese per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali.

Si va nella giusta direzione, a sostegno di un comparto vitale per il nostro Paese che, attraverso le associazioni di categoria, aveva più volte nei mesi scorsi invocato un aiuto per facilitare l’accesso a questa professione.

In questo ambito la Regione Lazio ha già anticipato i tempi grazie al bando pubblicato questa settimana, che prevede da lunedì 21 febbraio il via alla presentazione delle domande.

In particolare, i destinatari potranno utilizzare il voucher per partecipare ai percorsi formativi preparatori per accedere agli esami finalizzati al conseguimento della Patente C o C1; – Carta di Qualificazione del Conducente Merci (CQCM) e al Patentino ADR per il trasporto di merci pericolose.

L’importo complessivamente stanziato è di 1 milione di euro, con un contributo che coprirà fino al 50% delle spese da sostenere.

Si tratta di un ulteriore provvedimento concreto da parte della Regione Lazio per supportare il mondo del lavoro e quello dell’economia, al quale ho contributo di concerto con Assotir, l’assessorato al Lavoro della Regione Lazio e la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei (Iv).