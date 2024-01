Comincia il Cerveteri Film Festival: “Non morirò di fame” al Moderno, al Granarone l'omaggio a Sergio Leone • Terzo Binario News

Alle ore 18:00 inizia la “Trilogia del Dollaro” al Granarone, poi dalle 21:00 ci si sposta al Moderno

Comincia oggi il Cerveteri Film Festival, la rassegna dedicata al Cinema e alle proiezioni in pellicola che fino al 28 gennaio offrirà, tra Cinema Moderno e Aula Consiliare del Granarone, monografie, proiezioni di cortometraggi, docu-film, anteprime nazionali, ospiti di spicco del settore e film di recente uscita nelle sale cinematografiche.

La rassegna inizierà alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, con la proiezione del film “Per un pugno di dollari”, capolavoro di Sergio Leone, primo lavoro della famosa “Trilogia del Dollaro” e del quale quest’anno ricorre il 60esimo anniversario dalla sua uscita.

In serata, ci si sposta al Cinema Moderno di Via Armando Diaz.

Alle ore 21:00 sarà proiettato il cortometraggio “Fortunata”, di Marina Lazzarotto, che per l’occasione sarà presente in sala. A seguire, proiezione del film “Non morirò di fame”, film di Umberto Spinazzola, una storia toccante e di riscatto che tratta tematiche universali. Interverrà in sala, Fabio Brai, Responsabile dell’Area Soci Unicoop Tirreno.

L’ingresso a tutte le proiezioni è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Direzione artistica del Festival, di Alessio Pascucci

