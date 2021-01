Una Smart, per cause in accertamento, in fiamme su via Trionfale, all’altezza dell’istituto scolastico “Enrico Fermi”. È accaduto poco prima delle 15 di venerdì 8 gennaio. A bordo del veicolo si trovava una ragazza.

Mauro Gallucci, delegato di Protezione civile per FdI nel Municipio XIV è intervenuto con l’estintore.

Secondo quanto appreso, non ci sono stati feriti. Presenti anche i Vigili del fuoco.