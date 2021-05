Attività antidroga dei carabinieri: raffica di arresti - Terzo Binario News

Non si fermano le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sia nelle vie del centro che nelle periferie delle Capitale, dove in poche ore hanno portato all’arresto di 6 pusher e al sequestro di oltre 600 g di droga, tra cocaina, eroina e hashish.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 38enne del Gambia, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato in strada all’angolo tra via Giolitti con via Cattaneo mentre cedeva un involucro ad un “acquirente”. I Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due ed hanno accertato che il 38enne si era appena intascato la somma di 10 euro da un cittadino peruviano di 28 anni, in cambio di circa 50 g di hashish. Il pusher è stato trovato in possesso di altri 25 g della stessa sostanza ed è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 35enne romano fermato per un controllo mentre si aggirava con fare sospetto in via Alessandria. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina nascoste nella tasca interna della giacca. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altre 50 dosi della stessa droga e mezzo chilo, sempre di cocaina, sigillata in 7 confezioni. Tutta la droga, del peso complessivo di circa 550 g, è stata sequestrata mentre il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

In via dell’Archeologia, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo e una donna, notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una piazza di spaccio. Si tratta di una romana di 44 anni e un 23enne di nazionalità marocchina. I due, già noti ai militari per i loro trascorsi nell’ambiente della droga, sono stati trovati in possesso di 222 dosi di cocaina, una dose di hashish e circa 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività illecita di spaccio.

Poco più tardi, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, hanno arrestato un romano di 22 anni, già con precedenti, poiché è stato sorpreso mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane. Il pusher alla vista dei Carabinieri si è dato ad una precipitosa fuga, ma è stato comunque bloccato dopo pochi metri. A seguito della perquisizione personale il 22enne è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina, un involucro in cellophane contenente hashish e 335 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività illecita di spaccio. Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 40enne del Gambia sorpreso a spacciare dosi eroina. Il pusher è stato bloccato e trovato in possesso di 7 dosi di droga. Per lui sono scattate le manette mentre per l’acquirente è stata inviata la segnalazione, quale assuntore di droghe, all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.