Addio a Odoardo Toti: Civitavecchia piange il farmacista e storico - Terzo Binario News

Odoardo Toti si è spento stamani all’alba.

A dare l’annuncio via social è la nipote, che scrive: “Con immenso dolore al cuore annuncio che nonno Odoardo Toti questa notte ci ha lasciati…”

Ovviamente tantissimi i messaggi di cordoglio espressi in città verso un personaggio conosciutissimo per il suo mestiere di farmacista e per l’amore verso Civitavecchia espresso tramite le sconfinate conoscenze stoiche del territorio.

Il suo ultimo messaggio postato è un desiderio – espresso nel giorno di santa Fermina, patrona di Civitavecchia – che purtroppo è rimasto inevaso: “Colpito dal Covid spero di essere presente alla riapertura del Museo Archeologico Nazionale della nostra città”.

“Addio Dottor Toti presidente onorario della nostra Società Storica” scrive Enrico Ciancarini, che lo conosceva benissimo e aggiunge: ” Sei stato mio maestro ed amico. È come se perdessi di nuovo un padre. Grazie per quello che mi hai insegnato. Ti voglio ricordare ad Aquae Tauri felice che noi volontari della Società Storica avessimo iniziato a ripulirla”.

“Come Presidente del Consiglio Comunale e come cittadina di Civitavecchia non posso che esprimere le condoglianze per la morte del professor Toti. La nostra storia, la nostra cultura perde un Maestro che ha ben seminato nel corso di questi decenni. Alle future generazioni il compito di portare avanti quanto da lui fatto”.

Emanuela Mari