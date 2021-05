Shopping senza pagare: beccate due ragazzine - Terzo Binario News

Con le forbici rimuovevano placche anti-taccheggio dagli abiti

Due ragazzine di 15 e 16 anni, originarie di Isernia, si sono date allo shopping compulsivo in un grande magazzino di via del Corso ma pensando di andare via senza pagare. È successo sabato 15 maggio.

Armate di due paia di forbici, le due, senza farsene accorgere, rimuovevano le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento che avevano scelto, dopo averli anche provati e li mettevano nei loro zainetti.

Entrambe studentesse, senza precedenti, appena oltrepassate le casse, sono state bloccate da un addetto alla sicurezza, che aveva notato le due provette ladre e ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

La refurtiva è stata recuperata, le due forbici sono state sequestrate e le due minori sono state denunciate alla Procura della Repubblica per i minorenni con l’accusa di furto aggravato.