Atletica di Cerveteri, record italiano sui 500metri per il giovane Francesco De Santis • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti si complimenta con il giovane atleta e con la sua allenatrice Loredana Ricci

Francesco De Santis di Cerveteri vola nella corsa. Il giovane di Cerveteri ha infatti battuto il record italiano sui 500metri allievi outdoor. Un risultato straordinario per l’atleta allenato da Loredana Ricci, vera e propria istituzione nell’atletica di Cerveteri, che ha dunque superato un record che resisteva dal 2016.

A complimentarsi con il record di Francesco, è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Lo sport di Cerveteri continua a regalarci grandi soddisfazioni – ha detto il Sindaco – Francesco è un giovanissimo ragazzo della nostra città e sotto la sapiente guida di Loredana Ricci, che fa dello sport, dell’insegnamento ai giovani e della disciplina una ragione di vita, sta crescendo sempre di più. Il conseguimento di questo record, è il giusto premio per l’impegno che ogni giorno Francesco mette nello sport. Al giovane Francesco i miei più sinceri e vivi complimenti e a Loredana il mio ringraziamento per il lavoro che da anni svolge per lo sport, per i ragazzi e per la città di Cerveteri”.

Proprio nella giornata di ieri, il Sindaco aveva ricevuto in ufficio Loredana Ricci insieme a Mauro Di Giovanni, in rappresentanza dell’atletica di Cerveteri. Un incontro proficuo, in cui si è parlato di progetti per lo sport che potranno svolgersi nel prossimo futuro.

Uno su tutti è la Mezza Maratona, che si svolgerà domenica 22 Ottobre e avrà come location chiave il Lungomare dei Navigatori Etruschi.