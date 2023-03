Vela, Campionato invernale Riva di Traiano: podio per l'equipaggio di Pianeta Mare • Terzo Binario News

Si è concluso domenica 12, il campionato invernale di Riva di Traiano sotto una direzione impeccabile da parte dell’organizzazione del circolo nautico.

Tante le imbarcazioni di varie classi che si sono dati battaglia dinanzi lo specchio d’acqua del litorale civitavecchiese, molti gli equipaggi coinvolti, nomi illustri e semplici appassionati di questo sport che con passione e sacrificio hanno affrontato questa sfida, come i ragazzi di Pianeta Mare che con Rewind di Luca Vasta non hanno mancato nessun appuntamento, nonostante le condizioni meteo a volte erano veramente proibitive. Centrando ieri il terzo posto,li ha visti salire sul podio con un secondo posto in classifica generale categoria coastal IRC.

Un risultato inaspettato per l’associazione, portare a casa un trofeo alla prima partecipazione ci rende orgogliosi e ci stimola ad affrontare nuove sfide, questo il commento del presidente di Pianeta Mare Pasquale Santini.