Controlli sono scattati nella zona di piazza Istria dove i Carabinieri della Stazione Roma viale Eritrea hanno notato un assembramento di fronte ad un bar.

Il gestore è stato sanzionato per 280 euro per la mancata regolamentazione dell’afflusso nell’area di vendita e il locale è stato chiuso per 2 giorni.

Identificate e sanzionate anche 8 persone per il mancato distanziamento sociale.