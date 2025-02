Tenta di strangolare la moglie, sassarese 36enne arrestato a Primavalle • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, originario di Sassari, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Nella circostanza, i Carabinieri sono intervenuti in via Cristoforo Numai, su richiesta di una donna italiana di 41 anni, che all’arrivo dei militari ha denunciato di subire condotte violente, per futili motivi, da parte del marito, seguito dall’ultimo episodio, dove il 36enne avrebbe colpito la donna con una serie di pugni al volto e tentato di strangolarla.

La donna immediatamente soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli, per essere curata per le varie contusioni multiple.

Raccolti gravi elementi indiziari a carico dell’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri lo hanno arrestato. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.