Asl Roma 4 e Andos, alleanza per la Vita con screening gratuiti fuori fascia e chirurgia plastica ricostruttiva al San Paolo • Terzo Binario News

Una sinergia sempre più forte si è instaurata tra Sanità pubblica e Volontariato per mettere la Donna al centro del percorso di cura. È quanto emerso dall’ultimo tavolo tecnico tra la ASL Roma 4, rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Rosaria Marino e dal Direttore Sanitario Dr.ssa Cristiana Bianchini e l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS).

Un incontro a cui hanno preso parte anche la consulente radiologa della ASL Roma 4 Dr.ssa Marina De Angelis e il Primario di Radiologia del Polo Ospedaliero, Dr. Pietro Zaccagnino.

Un convegno che segna un passo avanti decisivo per la crescita dei servizi sanitari della Comunità.

La novità più rilevante riguarda l’estensione della tutela sanitaria, soprattutto grazie al supporto economico dell’ANDOS che finanzierà circa 200 esami tra mammografie ed ecografie. Grazie a questa importante sinergia la ASL Roma 4 potrà offrire controlli gratuiti anche alle donne che non rientrano nelle fasce di screening regionali. Il progetto è rivolto alle residenti di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, ovvero a coloro che hanno tra i 20 e i 44 anni e dai 75 anni in su. Oltre a finanziare gli screening, ANDOS ha confermato il suo impegno a 360 gradi con la donazione di 100 sacche per il drenaggio e il potenziamento della “Banca della Parrucca”, un servizio gratuito in comodato d’uso per le pazienti oncologiche. A prendere parola, la Presidente ANDOS Annalisa di Giovanni e la vice presidente Rita Stella: “Siamo vicine alle donne sia nella prevenzione che nel percorso di cura” e rivolgono un ringraziamento all’Azienda Sanitaria Locale per la costante disponibilità: “Ringraziamo il direttore generale, la Dr.ssa Rosaria Marino, che ci ha permesso anche per quest’anno di collaborare a questo importante progetto dedicato alle donne che non rientrano nel servizio di screening regionale per la prevenzione alla mammella. Sarà possibile infatti eseguire mammografie ed ecografie per ragazze e donne adulte e, in base alla decisione dei radiologi, per chi ne avesse bisogno, la mammografia sarà supportata da un’ecografia ed un controllo specifico più approfondito”.

Al loro intervento si aggiunge quello deI Direttore Generale della ASL Roma 4, la Dr.ssa Rosaria Marino che ha colto l’occasione per annunciare evoluzioni storiche per l’Ospedale San Paolo: “Vogliamo portare più salute possibile nel territorio. Il volontariato è un elemento fondamentale delle nostre Case di Comunità e grazie agli ingenti fondi regionali, la Radioterapia arriverà finalmente a Civitavecchia – prosegue la Dr.ssa Marino – Anche le donne del nostro territorio, laddove fosse necessario un intervento chirurgico, potranno contare su una sede chirurgica al San Paolo, che vede impegnata un senologo ed un chirurgo plastico. Tutelare la femminilità è fondamentale per prevenire la depressione e favorire un atteggiamento positivo verso le cure”.

La Dott.ssa Marina De Angelis ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce: “La nostra collaborazione ventennale con l’ANDOS è cruciale. Se il tumore viene intercettato all’inizio, le possibilità di guarigione sono altissime e l’iter terapeutico meno invasivo. Al San Paolo utilizziamo tecnologie avanzate come la tomosintesi e la risonanza magnetica e garantiamo che la donna non venga mai lasciata sola grazie al Gruppo Oncologico Multidisciplinare”.

Il Dott. Zaccagnini, Primario Responsabile della Radiologia del Polo Ospedaliero ha aggiunto: “Abbiamo uniformato il livello diagnostico in tutte le nostre strutture, da Bracciano a Ladispoli e la qualità delle cure al San Paolo è identica a quella dei grandi Ospedali romani, ciò grazie ad un’equipe senologica che permette di effettuare biopsie e metodiche di secondo livello. L’apertura della direzione della ASL Roma 4 all’Associazionismo ci permette di fare una prevenzione clinica di altissimo profilo”.

INFO E PRENOTAZIONI

Le prenotazioni per gli screening della mammografa ed ecografia sono rivolti alle fasce d’età 20-44 e over 75. Saranno gestite direttamente dall’ANDOS presso la propria sede in Via Galileo Galilei, a Civitavecchia con conseguente orario: Martedì e Giovedì dalle ore 16:30 alle 19:00.