Aggredito un carabiniere in un bar del centro di Civitavecchia, denunciato 50enne • Terzo Binario News

Una rissa da bar diventa un’aggressione a un carabiniere per la quale è scaccata la denuncia.

I fatti si sono consumati qualche sera fa in un bar del centro di Civitavecchia in viale Baccelli.

Ci sono diverse persone italiane e straniere intente a bere e qui, un avventore civitavecchiese di neanche 50 anni, ha avuto uno screzio con un altro cliente.

Un bicchiere di troppo, una parola fuori posto chissà. Di certo, i due vengono alle mani. E sono tante le persone che assistono alla scena.

Qualcuno prova a intervenire, i passanti in auto si fermano perché la situazione appare grave ma non basta tentare di separare i contendenti: è necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma e per questo qualcuno chiama il Nue 112 e arriva una gazzella dei Carabinieri.

La presenza degli uomini dell’Arma dovrebbe indurre i contendenti a tranquillizzarsi e invece di calmarsi, gli animi si accendono e l’uomo non ha intenzione di placare la sua collera. Anzi, si scaglia contro i militari. Nel frattempo, visto il trambusto, arriva anche una volante della Polizia a supporto finché l’uomo non viene immobilizzato, senza che alla fine abbia ferito nessuno

Una volta portato nella caserma di via Antonio da Sangallo si è proceduto alla denuncia di ufficio. I carabinieri hanno formalizzato per l’uomo l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.